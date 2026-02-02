Mostra sugli etruschi le immagini del Pionta e gli altri eventi del lunedì

Oggi ad Arezzo si svolgono diversi eventi dedicati alla cultura. In piazza del Pionta si tiene una mostra sugli Etruschi, con immagini e reperti che attirano visitatori da tutta la regione. Oltre alla mostra, ci sono varie iniziative in città, tra incontri e manifestazioni. La giornata si presenta ricca di appuntamenti per chi vuole scoprire di più sulla storia locale.

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 2 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - "Costruire ponti", la mostra fotografica sul parco del Pionta. È Carnevale. I carri dell'Orciolaia, i giganti di Foiano e la corte di Re Bocco: la mappa

