In Cina l’IA spinge i consumi in occasione della Festa di Primavera

Con l’arrivo della Festa di Primavera in Cina, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave. Le aziende usano sempre di più l’IA per offrire servizi su misura, rendere le transazioni più veloci e migliorare l’esperienza di acquisto. I consumatori notano già i cambiamenti e spendono di più, mentre le tecnologie avanzate continuano a spingere il commercio durante le festività.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Con l’avvicinarsi della Festa di primavera cinese, l’intelligenza artificiale aiuta i consumatori attraverso servizi predittivi, transazioni più fluide ed esperienze personalizzate. L’applicazione Qwen di Alibaba ha inaugurato un piano, in collaborazione con diverse altre applicazioni, tra cui Taobao Flash Shopping, Freshippo e Tmall, per offrire ricompense in denaro e acquisti gratuiti. L’iniziativa mira a promuovere il ricorso all’IA da parte degli utenti per le esigenze quotidiane, eliminando la necessità di passare da un’app all’altra e fornendo servizi “one-stop”, secondo Zheng Sishou, responsabile di prodotto di Qwen.🔗 Leggi su Ildenaro.it

