Visite guidate appuntamenti e aperture straordinarie | Natale nei musei civici di Brescia
Durante il periodo natalizio, i Musei Civici di Brescia rimangono aperti, offrendo visite guidate, appuntamenti e aperture straordinarie. Un’opportunità per scoprire e vivere la cultura cittadina anche durante le festività, con attività pensate per famiglie, bambini e visitatori di tutte le età. Un’occasione per condividere momenti di interesse e partecipazione in ambienti museali aperti e accoglienti, anche durante la settimana di Natale.
Natale nei musei come occasione di incontro e partecipazione. Anche durante la settimana delle feste i Musei Civici di Brescia restano aperti alla città con un calendario fitto di iniziative pensate per famiglie, bambini e visitatori di tutte le età, confermandosi spazi vivi e condivisi, non solo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
