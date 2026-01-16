La Soprintendenza dà l’ok ai lavori di restauro del teatro | più comfort ed efficienza

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha approvato i lavori di restauro e efficientamento energetico del Teatro De Micheli di Copparo, con particolare attenzione alla sostituzione degli infissi. Questo intervento mira a migliorare il comfort e l’efficienza energetica dell’edificio, rispettando le normative e preservando il valore storico dell’opera.

