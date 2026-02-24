Fermato con 16 grammi di hashish | l’operazione antidroga a Formia

Un giovane di origine somala è stato fermato a Formia con 16 grammi di hashish, motivo per cui è stato sottoposto a controllo dalle forze dell’ordine. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato anche dieci dosi pronte per la vendita. La droga era nascosta nella tasca del giubbotto, e l’uomo è stato portato in ufficio per ulteriori accertamenti. L’operazione ha portato alla scoperta di un piccolo traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Un giovane di origine somala fermato con 16 grammi di hashish a Formia Formia, 23 febbraio 2026 – Un giovane di origine somala è stato fermato ieri pomeriggio a Formia con dieci dosi di hashish pronte per lo spaccio. L’operazione è stata condotta dai baschi verdi della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’attività antidroga mirata sul territorio. Il fermo è avvenuto in piazza della Vittoria, grazie al fiuto dei cani antidroga Jeey e Nix, che hanno individuato le bustine trasparenti contenenti la sostanza stupefacente. L’intervento è stato il culmine di un’attività investigativa che ha portato i finanzieri a concentrarsi su alcuni punti strategici della città, tra cui la zona del porto, la stazione ferroviaria e i locali pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu Operazione antidroga: sequestrati 70 grammi di cocaina e hashish. Tunisino ai domiciliariLa Guardia di finanza di Civitanova ha messo a segno un'operazione antidroga. Fermato al controllo a Pontedera, aveva con sé 90 grammi di hashish: arrestatoLo scorso 8 gennaio, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 33 anni, trovato in possesso di 90 grammi di hashish durante un controllo. Argomenti correlati Novazzano: un arresto per traffico di cocaina; Gira con 9mila euro di metanfetamina nelle mutande: bloccato e arrestato dalla polizia; Droga, arrestato a 16 anni. Aveva 300 grammi di hashish: il blitz tra i vicoli del borgo; Bressanone, 550 grammi di cocaina in auto: arrestato 20enne. Viaggiava in auto con 106 grammi di cocaina, arrestato un imprenditore. E' stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri sulla Statale 106 a Crucoli #ANSA x.com Fermato dai Carabinieri lungo la Statale 106 a Crucoli, il giovane è stato trovato con 106 grammi di cocaina nascosti in auto ed è finito in carcere - facebook.com facebook