Incidente a Spaccanapoli ferito 45enne in scontro auto-moto | è grave in ospedale
Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo via San Biagio dei Librai a Spaccanapoli, coinvolgendo un'auto e una moto. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in ospedale. L'incidente si è verificato in una zona centrale e molto frequentata, e le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause dell'accaduto.
L'incidente stradale questa mattina in via San Biagio dei Librai, poco distante da piazzetta Nilo e da San Gregorio Armeno. Ferito un uomo di 45 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
