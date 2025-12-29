Incidente a Spaccanapoli ferito 45enne in scontro auto-moto | è grave in ospedale

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo via San Biagio dei Librai a Spaccanapoli, coinvolgendo un'auto e una moto. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in ospedale. L'incidente si è verificato in una zona centrale e molto frequentata, e le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause dell'accaduto.

