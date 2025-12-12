Sparatoria tra i boschi della Bergamasca grave un 21enne | ferito un 28enne

Due giovani, di 21 e 28 anni, sono rimasti coinvolti in una sparatoria avvenuta nei boschi di Solto Collina, Bergamasca. Mentre uno di loro è stato ferito gravemente e trasportato in ospedale, l'altro ha riportato ferite minori. L'episodio ha sconvolto la comunità locale e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Due ragazzi di 21 e 28 anni sono rimasti coinvolti in una sparatoria a Solto Collina (Bergamo). Il più giovane dei due è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Un regolamento di conti tra famiglie rom è sfociato in una sparatoria con 13 colpi esplosi. Due feriti gravi e due più lievi

Solto Collina, sparatoria: feriti due ragazzi, gravissimo un 21enne - Si tratterebbe di due stranieri, ancora da identificare con precisione

