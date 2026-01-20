Karate al via la Premier League 2026 | da Istanbul parte il circuito che farà tappa anche a Roma
La Premier League 2026 di karate prende il via da Istanbul, segnando l'inizio di un circuito di rilevanza internazionale organizzato dalla World Karate Federation. La competizione continuerà con tappe in diverse città, tra cui Roma, offrendo un'importante piattaforma per gli atleti di alto livello. Questo circuito rappresenta un momento di grande rilievo per il panorama del karate internazionale, promuovendo crescita e visibilità dello sport a livello globale.
Il karate internazionale riaccende i motori e lo fa con il circuito più prestigioso della World Karate Federation. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, a Istanbul, prende ufficialmente il via la Premier League 2026, il circuito internazionale riservato all’élite assoluta del karate.La Premier.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Open League Fijlkam di Karate, al PalaPellicone di Ostia la tappa romana del circuito nazionale
Karate, i convocati dell’Italia per la Premier League di Istanbul: Ghinami guida il gruppo azzurroSono stati annunciati i convocati dell’Italia per la Premier League di Istanbul, in programma dal 23 al 25 gennaio.
Argomenti discussi: Al via i CTF in Puglia; Karate e futuro: al Chry Bar di Taranto presentate le novità dell’Accademia De Bartolomeo per il 2026; Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate; Il Garda Karate Team in trasferta a Nürburgring.
JESOLO CAPITALE MONDIALE DEL KARATE: AL VIA LA VENICE CUP E LA YOUTH LEAGUE - Dal 3 al 7 dicembre il Palazzo del Turismo di Jesolo ospita un nuovo grande autunno del karate internazionale: Venice Cup Senior, Parakarate Cup e Youth League porteranno atleti da oltre 80 Paesi, ... puglialive.net
JESOLO DA DOMANI CAPITALE DEL KARATE: AL VIA LE GARE INCLUSIVE, IN ARRIVO OLTRE 10 MILA PERSONE - Dal 3 al 7 dicembre il Palazzo del Turismo di Jesolo ospita un nuovo grande autunno del karate internazionale: Venice Cup Senior, Parakarate Cup e Youth League porteranno atleti da oltre 80 Paesi, ... puglialive.net
#Karate Premier League Roma #FIJLKAM facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.