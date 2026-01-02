Spada la Coppa del Mondo fa tappa a Fujairah dall’8 all’11 gennaio
La tappa di Fujairah della Coppa del Mondo di scherma si svolgerà dall’8 all’11 gennaio, segnando l’inizio del calendario internazionale degli Assoluti 2026. Questo evento rappresenta un momento importante per gli atleti e gli appassionati di scherma, offrendo un’occasione di confronto e crescita a livello mondiale.
Il calendario internazionale di scherma per gli Assoluti 2026 si apre con un weekend stellare di competizioni di Coppa del Mondo. Complessivamente 72 tiratori italiani calcheranno le pedane dall’8 all’11 gennaio in un programma di vertice assoluto, distribuito su tre continenti e con tutte le discipline in campo. La spada approderà a Fujairah, la sciabola . 🔗 Leggi su Sportface.it
