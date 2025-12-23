Sei secoli d’arte in mostra alla Fiera di Bergamo con 200 espositori

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A GENNAIO. In via Lunga si apre l’anno con la 21ª edizione di Baf e la 9ª di Ifa, tra dipinti, sculture, fotografie e design. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

sei secoli d8217arte in mostra alla fiera di bergamo con 200 espositori

© Ecodibergamo.it - Sei secoli d’arte in mostra alla Fiera di Bergamo con 200 espositori

Leggi anche: Al via la Fiera Campionaria di Bergamo: oltre 200 espositori e hub vaccinale gratuito

Leggi anche: Santa Caterina, in moto la macchina della fiera: in arrivo 200 espositori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mostra e letture su Boccaccio a oltre sei secoli dalla morte - Ricorre quest’anno il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, ma in Italia saranno soltanto due le mostre che gli verranno dedicate. ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.