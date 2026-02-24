Perché Federica Brignone è già qualificata di diritto a due finali di Coppa del Mondo | resta una disciplina in bilico

Federica Brignone si è già assicurata la qualificazione automatica a due finali di Coppa del Mondo grazie alle sue vittorie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua prestazione nel gigante e nello slalom ha fatto salire i punti necessari per la qualificazione. Ora, però, la sua partecipazione in altre discipline rimane incerta. La prossima tappa a Soldeu rappresenta un banco di prova importante per la sua stagione.

Dopo la doppietta d’oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone non si ferma e sarà in gara già questo fine settimana a Soldeu, tappa che segna il ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una tre giorni di gare sulle nevi andorrane dedicata completamente alla velocità con in programma una discesa e due superG. La valdostana dunque non si ferma dopo le straordinarie prestazioni ai Giochi e vuole vivere un finale di stagione da protagonista. Dopo Soldeu ci saranno anche le gare sempre di velocità in Val di Fassa e successivamente anche quelle in Svezia ad Are, dove è in programma un gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

