Perché Federica Brignone è già qualificata di diritto a due finali di Coppa del Mondo | resta una disciplina in bilico

Federica Brignone si è già assicurata la qualificazione automatica a due finali di Coppa del Mondo grazie alle sue vittorie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua prestazione nel gigante e nello slalom ha fatto salire i punti necessari per la qualificazione. Ora, però, la sua partecipazione in altre discipline rimane incerta. La prossima tappa a Soldeu rappresenta un banco di prova importante per la sua stagione.

Dopo la doppietta d’oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone non si ferma e sarà in gara già questo fine settimana a Soldeu, tappa che segna il ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una tre giorni di gare sulle nevi andorrane dedicata completamente alla velocità con in programma una discesa e due superG. La valdostana dunque non si ferma dopo le straordinarie prestazioni ai Giochi e vuole vivere un finale di stagione da protagonista. Dopo Soldeu ci saranno anche le gare sempre di velocità in Val di Fassa e successivamente anche quelle in Svezia ad Are, dove è in programma un gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone può qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo in discesa? E c’è la questione wild-card…Federica Brignone ha ottenuto punti preziosi in alcune gare di Coppa del Mondo, a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontana dalle piste per mesi.

Federica Brignone punta alla Coppa del Mondo: "Raggiungere le finali sarebbe un'impresaFederica Brignone si concentra sulla conquista della Coppa del Mondo, dopo aver ottenuto due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Cosa aspettarsi da Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina: l’esserci è già una vittoriaDopo un infortunio devastante, Federica Brignone è tornata alle gare per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. A 35 anni è una delle più vincenti sciatrici italiane, con 3 medaglie olimpiche (1 argento ... fanpage.it

Il papà di Federica Brignone: L’impossibile è diventato possibileDaniele Brignone esulta per la giornata storica della figlia a Cortina: Con le difficoltà che ha dovuto affrontare penso che lei possa essere veramente un ... torino.repubblica.it

Nella raccolta ci sono foto di alcuni episodi che ricorderemo (la caduta di Lindsey Vonn, la vittoria di Federica Brignone, la prima medaglia di sempre del Brasile alle Olimpiadi invernali, l’esordio dello scialpinismo) e altri che magari non sono rilevanti dal punt - facebook.com facebook

Bel risveglio per la nostra Under 19 a Torino. Foto di gruppo con Federica Brignone #insieme x.com