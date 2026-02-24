Federica Brignone riparte da Soldeu | obiettivo Finali di Lillehammer dopo l’impresa olimpica

Federica Brignone torna in gara a Soldeu dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a causa di un infortunio che l’ha fermata per mesi. La campionessa valdostana vuole qualificarsi per le Finali di Lillehammer, affrontando le nuove sfide sulla neve. Le sue recenti vittorie le danno fiducia mentre si prepara a riprendere la stagione di Coppa del Mondo. Ora punta tutto sulla prossima tappa e sul suo ritorno in pista.

Doppio oro a Milano-Cortina 2026 dieci mesi dopo l’infortunio: la valdostana torna in Coppa del Mondo e punta alla qualificazione per l’atto conclusivo del circuito. Dopo aver scritto una delle pagine più sorprendenti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone è pronta a rimettersi in gioco nel circuito di Coppa del Mondo. La campionessa valdostana, protagonista assoluta con due medaglie d’oro conquistate a dieci mesi dal grave infortunio rimediato ai Campionati Italiani in Val di Fassa, sarà al via della tappa di Soldeu, in Andorra. Un rientro che conferma la volontà della “Tigre di La Salle” di chiudere la stagione in pista, con un obiettivo chiaro: provare a qualificarsi per le Finali di Lillehammer. 🔗 Leggi su Sportface.it

