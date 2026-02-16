Federica Brignone punta alla Coppa del Mondo | Raggiungere le finali sarebbe un' impresa
Federica Brignone si concentra sulla conquista della Coppa del Mondo, dopo aver ottenuto due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La sciatrice valdostana ha appena celebrato un ritorno in grande stile, dimostrando di essere ancora tra le migliori. Ora, spera di arrivare fino alle finali, un obiettivo difficile ma possibile.
La campionessa di casa valdostana festeggia un ritorno sorprendente, coronato da due ori alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Dopo un periodo di riabilitazione intenso e complesso, la linea di gara ha ritrovato la coppia di traguardi che aveva sembrato irraggiungibile, dimostrando una resilienza in grado di rinnovare l'orizzonte sportivo e personale. La stella azzurra ha dominato in super-g e ha chiuso in gigante, mettendo in luce una tenacia capace di superare dieci mesi difficili. Il percorso ha incluso una ripresa non priva di dubbi, con una prospettiva esigente che ha richiesto disciplina e concentrazione costante.
Federica Brignone rischia di saltare le ultime tappe di Coppa del Mondo a causa di un infortunio subito durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Federica Brignone ha deciso di saltare le ultime gare di Coppa del Mondo dopo aver visitato il J-Medical, un passo motivato da alcuni fastidi fisici riscontrati dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
