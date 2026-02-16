Federica Brignone pensa alla Coppa del Mondo! Qualificarsi alle finali sarebbe un’impresa La Tigre non se n’è mai andata

Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo un grave infortunio che aveva quasi messo fine alla sua carriera. La sciatrice si dedica ora alla Coppa del Mondo e sa che qualificarsi alle finali sarà difficile, ma non si arrende. La “Tigre” ha sempre mostrato grande determinazione e non ha mai smesso di lottare, anche nei momenti più difficili.

Federica Brignone sta gioendo per le due medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prima l'apoteosi in superG e poi il trionfo in gigante, dieci mesi dopo il terribile infortunio che ha rischiato di porre fine alla sua carriera. L'azzurra ha parlato in conferenza stampa, svelando la molla che l'ha spinta dopo la caduta: " Perché era una sfida impossibile. All'inizio ci si chiedeva se fossi mai tornata a sciare. Il primo pensiero era tornare ad avere una vita normale, non ce l'ho ancora perché un incidente simile ti condiziona. Non volevo chiudere la carriera così, già essere portabandiera è qualcosa che mi ha stimolato ".