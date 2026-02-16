Federica Brignone salta le ultime gare di Coppa del Mondo? Visita al J-Medical dopo le Olimpiadi
Federica Brignone ha deciso di saltare le ultime gare di Coppa del Mondo dopo aver visitato il J-Medical, un passo motivato da alcuni fastidi fisici riscontrati dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana si è recata in clinica per approfondire le sue condizioni e valutare il percorso più adatto per tornare in forma. La sua assenza potrebbe influenzare le classifiche finali della stagione, ma lei preferisce prendersi il tempo necessario per recuperare.
In una prova eseguita con improvvise accelerazioni e controllo tecnico, l'atleta valdostana ha ottenuto la medaglia d’oro nonostante un avvio di turno complicato da un dolore al piede durante l’allenamento precedente in gigante a Pozza di Fassa. L’esito della gara è maturato grazie a una gestione lucida e a una prestazione impeccabile, coronata dall’iconico titolo olimpico nel super-G. Quattro giorni dopo, Brignone ha bissato la vittoria, guidando la prima manche e sfruttando una seconda prova solida per tagliare il traguardo con un altro alloro. L’esito ha riempito di gioia la casa italiana, con l’Inno di Mameli che ha nuovamente risuonato al traguardo e la conferma di Brignone come Campionessa Olimpica in gigante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Federica Brignone salta le ultime tappe di Coppa del Mondo? Ritorno al J-Medical dopo le Olimpiadi
Federica Brignone rischia di saltare le ultime tappe di Coppa del Mondo a causa di un infortunio subito durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Tiro a segno, a Brar e Li le ultime gare della Finale di Coppa del MondoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano Cortina, SuperG: la zampata della 'Tigre' Federica Brignone. La discesa; LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: GRAZIE DI ESISTERE! Federica Brignone oro e campionessa olimpica!; Doppietta d’oro, la favola di Brignone a Cortina continua; Federica Brignone scrive la storia: medaglia d'oro in superG a Cortina.
Federica Brignone salta le ultime tappe di Coppa del Mondo? Ritorno al J-Medical dopo le OlimpiadiDopo aver superato un infortunio terribile, dopo aver sostenuto una riabilitazione per cuori forti, dopo aver stretto i denti contro ogni dolore, dopo ... oasport.it
Immensa Federica Brignone: trionfa nel superG di Milano Cortina 315 giorni dopo il gravissimo infortunioFede conquista l'oro 10 mesi con una prova strepitosa. Sofia salta quando era in vantaggio. Seconda la francese Miradoli davanti all'austriaca Huetter. Quinta Pirovano, settima Curtoni ... gazzetta.it
Federica Brignone ha detto che, nonostante i risultati eccezionali alle Olimpiadi, tornerebbe volentieri indietro di un anno per non rompersi la gamba x.com
Corriere della Sera. . Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino - facebook.com facebook