Federica Brignone ha deciso di saltare le ultime gare di Coppa del Mondo dopo aver visitato il J-Medical, un passo motivato da alcuni fastidi fisici riscontrati dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana si è recata in clinica per approfondire le sue condizioni e valutare il percorso più adatto per tornare in forma. La sua assenza potrebbe influenzare le classifiche finali della stagione, ma lei preferisce prendersi il tempo necessario per recuperare.

In una prova eseguita con improvvise accelerazioni e controllo tecnico, l'atleta valdostana ha ottenuto la medaglia d’oro nonostante un avvio di turno complicato da un dolore al piede durante l’allenamento precedente in gigante a Pozza di Fassa. L’esito della gara è maturato grazie a una gestione lucida e a una prestazione impeccabile, coronata dall’iconico titolo olimpico nel super-G. Quattro giorni dopo, Brignone ha bissato la vittoria, guidando la prima manche e sfruttando una seconda prova solida per tagliare il traguardo con un altro alloro. L’esito ha riempito di gioia la casa italiana, con l’Inno di Mameli che ha nuovamente risuonato al traguardo e la conferma di Brignone come Campionessa Olimpica in gigante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Federica Brignone salta le ultime gare di Coppa del Mondo? Visita al J-Medical dopo le Olimpiadi

Federica Brignone rischia di saltare le ultime tappe di Coppa del Mondo a causa di un infortunio subito durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.