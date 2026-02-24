Fede Poggipollini e Susie Regazzi in concerto al Candiani per la prevenzione

Domenica 8 marzo 2026, alle ore 18.30, l’auditorium del Centro Culturale Candiani di Mestre ospita “Una canzone per la vita”, concerto benefico promosso dall’Anvolt (associazione volontari lotta contro i tumori). Protagonista sul palco sarà Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue ed ex componente dei Litfiba, che si esibirà insieme al collettivo LaLadra, progetto nato dalla collaborazione con Susie Regazzi: un incontro artistico che fonde suggestioni punk e new wave con una scrittura intensa e contemporanea, dando vita a un live che valorizza la forza espressiva di chitarra e voce. L’iniziativa - sottolinea Roberta Ruga, referente Anvolt per Venezia, Treviso e Belluno - nasce «con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione sanitaria femminile e sull’assistenza a 360 gradi delle donne affette da patologie oncologiche. La donna è forza e speranza, e questo concerto benefico vuole celebrarla al meglio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

