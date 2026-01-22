Laladra live con Fede Poggipollini all' Arcistella di Trecasali

Laladra si esibirà dal vivo con Fede Poggipollini all’Arcistella di Trecasali. L’evento segna il ritorno di Federico Poggipollini in questa location, offrendo un’esperienza musicale autentica e intima. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sonorità di Laladra, progetto musicale caratterizzato da un sound originale e ricercato. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica dal vivo e di artisti di talento.

Sul palco arriva LaLadra, l'attesissimo progetto che vede protagonista assoluto Federico Poggipollini, che torna così all'Arcistella. Conosciuto da tutti come "Capitan Fede", lo storico chitarrista di Ligabue e dei Litfiba torna alle sue radici punk e new wave insieme alla voce magnetica di Susie.

