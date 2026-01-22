Laladra live con Fede Poggipollini all' Arcistella di Trecasali

Da parmatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laladra si esibirà dal vivo con Fede Poggipollini all’Arcistella di Trecasali. L’evento segna il ritorno di Federico Poggipollini in questa location, offrendo un’esperienza musicale autentica e intima. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sonorità di Laladra, progetto musicale caratterizzato da un sound originale e ricercato. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica dal vivo e di artisti di talento.

Sul palco arriva LaLadra, l'attesissimo progetto che vede protagonista assoluto Federico Poggipollini, che torna così all'Arcistella. Conosciuto da tutti come "Capitan Fede", lo storico chitarrista di Ligabue e dei Litfiba torna alle sue radici punk e new wave insieme alla voce magnetica di Susie.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Capodanno ballando il tango all'Arcistella di TrecasaliVieni a trascorrere il Capodanno all'Arcistella di Trecasali, dove potrai ballare il tango e altre musiche fino alle prime ore del mattino.

Me Pek e Faber il 31 gennaio all'Arcistella di TrecasaliIl 31 gennaio all'Arcistella di Trecasali, i gruppi Mé, Pék e Barba propongono

