FC 26 SBC Upgrade 2x 86+ | Tenta la fortuna con il rating alto!

La FC 26 SBC Upgrade 2x 86+ ha attirato molti giocatori perché permette di tentare la fortuna con un alto rating. Questa sfida, molto popolare tra chi cerca di migliorare la propria squadra, offre la possibilità di ottenere un giocatore di alto livello o le nuove carte della promo Knockout Royalty. Sono molti quelli che hanno già provato a completarla, sperando di aggiungere un pezzo forte al proprio team.

È tornata una delle sfide più amate per chi vuole "pulire" il club dalle carte di basso valore e cercare di pescare un top player o una delle nuove carte della promo Knockout Royalty. Dettagli e Costi. Premio: 1x Pacchetto contenente 2 giocatori oro rari con valutazione 86 o superiore (Non scambiabile).. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte. Si riattiva dopo 24 ore.. Scadenza: Circa 7 giorni.. I Requisiti della Sfida. La sfida è decisamente economica, richiedendo una valutazione complessiva bassa nonostante il premio garantito: Giocatori Squadra della Settimana (TOTW): Minimo 1.. Valutazione squadra: Minimo 83.