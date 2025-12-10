FC 26 SBC AGGIORNABILE | 86+ Campaign Mix Upgrade – Un Giocatore Speciale Garantito!

È disponibile l'FC 26 SBC AGGIORNABILE: 86+ Campaign Mix Upgrade, un'evento che permette di ottenere un giocatore speciale di alto rating (minimo 86 OVR). Questa nuova sfida offre l'opportunità di scegliere tra diverse campagne passate e attuali, garantendo un elemento esclusivo e potente per il proprio team.

È disponibile una nuova SBC di potenziamento che garantisce un giocatore speciale di alto rating (minimo 86 OVR) da una selezione di campagne passate e in corso. Ripetibile: No (Nonostante sia un upgrade si può fare solo una volta per ciclo). Si riattiva dopo 2 giorni (Ciclo settimanale).. Durata Totale: 7 giorni (Ciclo settimanale).. Premio: 1x Pacc. gioc. campagne miste 86+ (Non scambiabile).. Requisiti per lo Sblocco. La SBC è composta da due rose con un requisito di rating moderato, ma è necessaria una carta Forma Smagliante. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Rosa con valutazione 83 83 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC AGGIORNABILE: 86+ Campaign Mix Upgrade – Un Giocatore Speciale Garantito!

