FC 26 SBC Sheraldo Becker Fantasy FC | Analisi e Requisiti

Sheraldo Becker riceve una carta dinamica in Fantasy FC a causa della sua velocità e fisicità dimostrata nelle ultime partite. L’attaccante surinamese, tornato in Bundesliga con il Mainz, ha mostrato un forte impatto offensivo, contribuendo con assist e goal decisivi. La sua presenza sul campo diventa un elemento chiave per le strategie dei giocatori. La sua performance recente ha attirato l’attenzione degli appassionati, pronti a inserirlo nelle proprie formazioni.

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Sheraldo Becker Fantasy FC: Analisi e Requisiti

Continua l'ondata di contenuti per la promo Fantasy FC con il rilascio di Sheraldo Becker. L'attaccante surinamese, tornato in Bundesliga con la maglia del Mainz, riceve una carta dinamica che spaventa per la sua velocità pura e la sua fisicità. Essendo un oggetto dinamico, il suo OVR potrà crescere sensibilmente in base ai risultati del Mainz nelle prossime 4 partite di campionato. La Carta: Velocità e Potenza. OVR Base: 88. Ruoli: ST, RM, LM, CAM (Duttilità totale sul fronte offensivo).. SkillPiede: 4? Mosse Abilità 4? Piede Debole.. Statistiche: Un fulmine con 95 di Velocità, supportato da 87 di Tiro e un ottimo 84 di Fisico che lo rende difficile da spostare in corsa.