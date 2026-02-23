FC 26 SBC Joey Veerman Fantasy FC | Analisi e Requisiti
Joey Veerman si distingue per la sua visione di gioco e riceve una carta speciale in Fantasy FC, grazie alle sue recenti prestazioni con il PSV Eindhoven. La nuova sfida coinvolge i giocatori che vogliono mettere alla prova le proprie strategie, puntando su Veerman per migliorare le proprie squadre virtuali. La sua capacità di distribuire palloni e creare occasioni si riflette anche nelle nuove statistiche digitali. I fan seguono con interesse questa opportunità di aggiornare i propri team.
La nuova sfida dedicata alla promo Fantasy FC mette sotto i riflettori Joey Veerman. Il metronomo del PSV Eindhoven riceve una carta dinamica che celebra la sua straordinaria visione di gioco. Con un valore di passaggio che tocca già quota 93, Veerman si candida come uno dei migliori registi “low-cost” del gioco. La Carta: Visione e Versatilità. OVR Base: 88. Ruoli: CM, CDM, CAM (Massima flessibilità a centrocampo).. SkillPiede: 4 Mosse Abilità 3 Piede Debole.. Statistiche: Eccelle nel Passaggio (93) e nel Dribbling (88), con un ottimo 85 di Tiro per gli inserimenti.. Ruoli PLUS++: Regista arretrato (CDCCC), Incursore (CDC), Box-to-box (CC), 10 vecchia scuola (COC). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
