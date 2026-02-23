FC 26 SBC Tyrique George Fantasy FC | Analisi e Requisiti
Tyrique George, talento classe 2006, si distingue nel Fantasy FC grazie alla sua velocità e versatilità. La sua ottima stagione ha attirato l’attenzione degli esperti, che hanno aggiornato le sue caratteristiche per mettere in evidenza le sue qualità più offensive. La nuova versione del gioco valorizza le sue capacità di dribbling e inserimenti rapidi, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un giocatore dinamico. La sua crescita continua a sorprendere gli appassionati.
La nuova sfida di oggi vede protagonista Tyrique George. Il classe 2006, protagonista di un’ottima stagione, riceve una versione Fantasy FC che punta tutto sulla velocità pura e sulla duttilità tattica. Essendo un oggetto dinamico, George potrà crescere ulteriormente in base ai risultati dell’ Everton (suo club attuale) nelle prossime 4 partite di campionato. La Carta: Velocità e Ruoli Multipli. OVR Base: 88. Ruoli: LM, RM, ST, LW (Estremamente versatile per l’attacco).. SkillPiede: 4 Mosse Abilità 5 Piede Debole.. Statistiche: Spicca il 94 di Velocità, accompagnato da un solido 88 di Dribbling e 85 di Tiro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Niente Serie A per Tyrique George: il classe 2006 lascia il Chelsea ma rimane in PremierLeague L'inglese sarà infatti un nuovo giocatore dell'Everton dei Friedkin: operazione in prestito con diritto e stipendio coperto interamente dai Blues https://tinyu - facebook.com facebook
Esclusiva: #Napoli, ci sono #Sulemana dell’ #Atalanta e Tyrique #George del #Chelsea nella lista per il ruolo di esterno offensivo. Per #Sulemana hanno sondato anche #Juventus e #Roma x.com