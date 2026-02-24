Farnesina una targa per il sacrificio di Iacovacci e Attanasio Luongo | Un legame di sangue tra diplomazia e sicurezza

Una targa è stata inaugurata alla Farnesina per ricordare il sacrificio di Iacovacci e Attanasio, uccisi in Congo mentre svolgevano il loro lavoro. La decisione deriva dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di chi ha dato la vita per la sicurezza del paese. Alla cerimonia, il ministro ha sottolineato il forte legame tra diplomazia e protezione delle forze. La targa rappresenta un gesto concreto di memoria e rispetto.

"Questa celebrazione è la rappresentazione classica del legame tra chi porta l'Italia nel mondo attraverso la diplomazia e chi la protegge con il proprio servizio", ha dichiarato il generale Salvatore Luongo Un targa per non dimenticare, un simbolo per onorare chi ha servito l’Italia fino all’estremo sacrificio. Presso il ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, la cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa per i caduti all’estero è diventata il momento per un ricordo commosso di Vittorio Iacovacci, il carabiniere scelto ucciso il 22 febbraio 2021 in Congo, insieme all’ambasciatore Luca Attanasio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Farnesina: Tajani, 'tragedia Attanasio non sarà dimenticata'Il fatto che l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo siano stati uccisi deriva da un attacco armato in Congo, che ha sconvolto l’Italia.

Farnesina, Mattarella: in tempi difficili la diplomazia è preziosaIl Presidente Mattarella sottolinea l'importanza della diplomazia anche in momenti complessi, ribadendo che, nonostante le difficoltà attuali, questa rimane uno strumento fondamentale per affrontare le sfide internazionali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: alla farnesina la commemorazione per l’ambasciatore luca attanasio e il carabiniere scelto vittorio iacovacci - Aise.it; Commemorazione amb. Attanasio e Carabiniere Iacovacci il 24 febbraio; MINISTERO ESTERI - FARNESINA * COMMEMORAZIONE: QUINTO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DELL’AMBASCIATORE ATTANASIO E DEL CARABINIERE SCELTO IACOVACCI; domani alla farnesina la commemorazione dell’ambasciatore attanasio e di vittorio iacovacci - Aise.it.

Farnesina: Tajani, 'tragedia Attanasio non sarà dimenticata'Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Quella dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo è una tragedia che ri ... lanuovasardegna.it

Farnesina a lavoro per i corridoi universitari: prima apertura dopo l’appello degli studenti palestinesiIl Ministero degli Esteri si è pronunciato sulla questione delle centinaia di studenti palestinesi bloccati a Gaza che aspettano di venire in Italia dove sono titolari di borse di studio nelle ... fanpage.it

L'Idf chiarisce alla Rai che a fermare i due militari italiani è stato un soldato riservista in area C. Israele difende il rispetto sostanziale delle procedure ma ammette l'errore sulla targa diplomatica. La Farnesina ha fornito una versione diversa e protestato con l'a - facebook.com facebook