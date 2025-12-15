Farnesina Mattarella | in tempi difficili la diplomazia è preziosa

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza della diplomazia anche in momenti complessi, ribadendo che, nonostante le difficoltà attuali, questa rimane uno strumento fondamentale per affrontare le sfide internazionali. La sua dichiarazione evidenzia come la diplomazia continui a essere un pilastro essenziale per la stabilità e la cooperazione tra le nazioni.

Roma, 15 dic. (askanews) – “Dicono che quelli attuali non siano tempi facili e dunque inadatti per la diplomazia: sono in errore. E’ esattamente in tempi difficili che la diplomazia si trova a dispiegare una delle sue caratteristiche più preziose: la ricerca di percorsi per uscirne e di spazi di dialogo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla VIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia in corso alla Farnesina. “Appunto per questo nessuno immagina i diplomatici come meri portatori di ordini ma sperimentati professionisti capaci di elaborare soluzioni alternative sulla base delle scelte delle nostre libere istituzioni”, ha aggiunto. Ildenaro.it

