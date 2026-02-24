Farnesina | Tajani ' tragedia Attanasio non sarà dimenticata'

Il fatto che l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo siano stati uccisi deriva da un attacco armato in Congo, che ha sconvolto l’Italia. La loro morte ha suscitato dolore e solidarietà nel Paese, portando a una forte condanna dell’evento. Le autorità italiane hanno promesso di ricordare per sempre questa perdita. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi delle indagini.

© Iltempo.it - Farnesina: Tajani, 'tragedia Attanasio non sarà dimenticata'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Quella dell'Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell'autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo è "una tragedia che rimarrà nella mente e nel cuore di tutti quanti noi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla cerimonia di deposizione, nel quinto anniversario della morte, di una corona d'alloro per l'inaugurazione della targa commemorativa per i caduti all'estero, presso la Farnesina. "Ringrazio il comandante generale dell'Arma per partecipare a questa cerimonia che serve non solo a ricordare, ma anche a far capire a tutti il sacrificio che è stato fatto". 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Tajani a Gibuti, export e stabilità perni d’azione per Farnesina Venezuela: Farnesina, 'seguiamo situazione a Caracas, Tajani informato'La Farnesina sta monitorando attentamente la situazione a Caracas, dopo le recenti esplosioni avvenute in città.