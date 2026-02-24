FANTINI CLUB LIVE – Dal Ciclismo alle Granfondo

Da oasport.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento “Fantini Club LIVE” ha dedicato una puntata al passaggio dal ciclismo alle granfondo, a causa della crescente popolarità di queste gare tra gli appassionati. Lorenzo Dallari ha coinvolto ospiti come Gianni Bugno, ex campione del mondo, e Silvio Martinello, olimpico e cinque volte campione mondiale, per analizzare le sfide e le opportunità di questa disciplina. La discussione si è concentrata sulle differenze tra professionismo e amatoriali, offrendo spunti interessanti per gli appassionati di ciclismo.

fantini club live 8211 dal ciclismo alle granfondo
© Oasport.it - FANTINI CLUB LIVE – Dal Ciclismo alle Granfondo

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “Dal Ciclismo alle Granfondo”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Gianni Bugno, leggenda del ciclismo mondiale, due volte campione del mondo e simbolo di un’epoca indimenticabile; Silvio Martinello, campione olimpico ad Atlanta 1996 e cinque volte campione mondiale, oggi dirigente sportivo e voce autorevole del ciclismo italiano; Avv. Manlio D’Amico, Presidente Onorario AIMANC – Associazione Italiana Magistrati, Avvocati e Notai Ciclisti, realtà che unisce sport, passione e valori etici; Emiliano Borgna, vicepresidente ACSI e Responsabile Nazionale ACSI Ciclismo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo, torna a Cervia la Granfondo Via del SaleCervia si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale, in programma tra poche settimane.

Granfondo Via del Sale: un fine settimana di sport e ciclismo in RomagnaLa Granfondo Via del Sale si svolge a Cervia, in Romagna, nelle date del 28 e 29 marzo, offrendo agli appassionati di ciclismo un’occasione per vivere un evento sportivo di rilevanza locale.

Dal Ciclismo alle Granfondo

Video Dal Ciclismo alle Granfondo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Romagna Triathlon Cicli Neri presenta la stagione agonistica 2026 al Fantini Club; Basket: Coppa Italia e dintorni; Basket | Coppa Italia e dintorni; Nel resort di Fantini ai fornelli arriva chef Cristian Di Tillio.

Basket: Coppa Italia e dintorniNuovo appuntamento della nuova stagione di Fantini Club LIVE: Sport e Turismo. Il tema della puntata sarà Basket: Coppa Italia e dintorni, affrontato ... oasport.it

L'estate del Fantini Club di Cervia prende il volo con i tornei di tennistavoloTroppo azzurra quest’estate per rinunciare al Fantini Club di Cervia, l’Active Beach dedicato a chi ama uno stile di vita e di vacanza attivi. E allora bisogna tuffarsi nelle tante attività che il ... gazzetta.it