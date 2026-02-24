FANTINI CLUB LIVE – Dal Ciclismo alle Granfondo

L’evento “Fantini Club LIVE” ha dedicato una puntata al passaggio dal ciclismo alle granfondo, a causa della crescente popolarità di queste gare tra gli appassionati. Lorenzo Dallari ha coinvolto ospiti come Gianni Bugno, ex campione del mondo, e Silvio Martinello, olimpico e cinque volte campione mondiale, per analizzare le sfide e le opportunità di questa disciplina. La discussione si è concentrata sulle differenze tra professionismo e amatoriali, offrendo spunti interessanti per gli appassionati di ciclismo.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di "Fantini Club LIVE: Sport e Turismo". Il tema della puntata sarà "Dal Ciclismo alle Granfondo", affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d'eccezione: Gianni Bugno, leggenda del ciclismo mondiale, due volte campione del mondo e simbolo di un'epoca indimenticabile; Silvio Martinello, campione olimpico ad Atlanta 1996 e cinque volte campione mondiale, oggi dirigente sportivo e voce autorevole del ciclismo italiano; Avv. Manlio D'Amico, Presidente Onorario AIMANC – Associazione Italiana Magistrati, Avvocati e Notai Ciclisti, realtà che unisce sport, passione e valori etici; Emiliano Borgna, vicepresidente ACSI e Responsabile Nazionale ACSI Ciclismo.