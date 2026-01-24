Granfondo Via del Sale | un fine settimana di sport e ciclismo in Romagna

La Granfondo Via del Sale si svolge a Cervia, in Romagna, nelle date del 28 e 29 marzo, offrendo agli appassionati di ciclismo un’occasione per vivere un evento sportivo di rilevanza locale. La manifestazione, alla sua 29ª edizione, si svolge nel suggestivo contesto della costa romagnola, coinvolgendo ciclisti di diverse provenienze in un fine settimana dedicato alla passione per la bicicletta e al movimento all’aperto.

Cervia è pronta ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo. Il tema di questa edizione è “Insieme”. Sul Lungomare di Cervia sorgerà l’area expo dedicata al mondo bike, alle ultime novità del settore e all’intrattenimento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Argomenti discussi: Gf Via del Sale Fantini Club: Il 28 e 29 marzo 2026 a Cervia un weekend di sport, divertimento e condivisione da vivere insieme.

Granfondo Via del Sale a Cervia: da Maradona a Merckx, Cassani ci racconta tutti i segretiDue splendidi percorsi attraversano la Romagna in fiore. La prima edizione il 6 aprile 1997, una scommessa lanciata da Claudio Fantini a Cervia, sul mare, sulla spiaggia. È tutto nato da un bagno di ... gazzetta.it

BRIKO PEDALA ALLA GRANFONDO VIA DEL SALE E IN COPPA PIEMONTEL’estate è anche e soprattutto la stagione delle granfondo. Con rapporti di partnership siglati tra la Granfondo Via del Sale, Coppa Piemonte e Briko®, il marchio italiano testimonia il proprio ... inbici.net

29° Granfondo Via del Sale / Fantini Club Vivi la Granfondo Via del Sale dal centro dell’azione, senza pensieri, con tutti i vantaggi per il ciclista. Preparati a una straordinaria esperienza ciclistica: dal 27 al 30 Marzo 2026, partecipa alla Granfondo Via del - facebook.com facebook