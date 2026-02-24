FantaSanremo in crash prorogata la scadenza | ecco fino a quando c' è tempo

Il crash di FantaSanremo ha bloccato il gioco, spingendo gli utenti a chiedere più tempo per usare i loro Baudi. La causa sembra essere l’enorme afflusso di giocatori che hanno cercato di accedere contemporaneamente. Molti fan si sono trovati impossibilitati a completare le operazioni, creando disagio tra gli appassionati. Per evitare frustrazione, gli organizzatori hanno deciso di estendere la scadenza fino a una nuova data stabilita. La proroga mira a consentire a tutti di completare le proprie scelte.

I fan disperati perché impossibilitati a spendere i Baudi a loro disposizione per formare il team da schierare hanno invaso i social; mossi a compassione, gli organizzatori hanno concesso una proroga. Cosa c'è di peggio che veder crashare la app del FantaSanremo a poche ore dalla scadenza del limite per formare e registrare la propria squadra? E così le operazione di selezione e calcolo dei Baudi rimanenti per scegliere i cantanti più quotati si sonio trasformate in un incubo quando la app è andata in tilt, con conseguente corsa ai social media per gridare il proprio sdegno. Come funziona il regolamento del FantaSanremo Il FantaSanremo permette agli utenti che lo desiderano di creare la propria squadra scegliendo cinque cantanti tra i titolari in gara a Sanremo e due riserve. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

