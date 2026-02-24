FantaSanremo app in crash per troppe iscrizioni | prorogate fino a martedì sera

FantaSanremo ha registrato un crollo dell'app a causa dell’elevato afflusso di utenti che hanno tentato di iscriversi prima della chiusura. Centinaia di persone si sono collegate contemporaneamente, sovraccaricando i server. La piattaforma ha smesso di funzionare, impedendo nuove registrazioni. Per evitare disagi, gli organizzatori hanno deciso di prolungare le iscrizioni fino a martedì sera. Molti utenti si sono trovati impossibilitati a completare la procedura.

(Adnkronos) – Assalto finale al FantaSanremo e l'app va in tilt. A poche ore dalla chiusura ufficiale delle iscrizioni per il fantasy game più amato legato al Festival, il sistema è andato in crash a causa dell'enorme numero di accessi simultanei. Milioni di "fantallenatori" che, ridotti all'ultimo minuto, stavano tentando di creare o modificare la.