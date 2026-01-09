Borse di studio agli alunni Prorogata la scadenza | domande fino al 28 febbraio

È stata prorogata al 28 febbraio la scadenza per la presentazione delle domande relative alle borse di studio destinate agli studenti. La decisione, presa a Palazzo Donini, mira a offrire alle famiglie più tempo per completare le pratiche e agevolare l’accesso alle risorse previste. Si invita quindi a rispettare la nuova scadenza per chi desidera usufruire di questa opportunità di supporto.

A Palazzo Donini hanno capito subito che la scadenza del 4 febbraio per la presentazione delle domande sulla borse di studio per gli studenti era troppo ravvicinata. E per questo è stata prorogata al 28 febbraio. Il problema è sostanzialmente legato alla complessità delle procedure per ottenere la dichiarazione Isee del reddito che – come segnalato ieri dal nostro giornale – è piuttosto lunga e macchinosa. Da qui la decisione di rinviare tutto a fine febbraio. Anche perché per chi compilava le domande, ieri, si è presentato il problema del secondo figlio: era praticamente impossibile caricare la richiesta di contributo per le famiglie in queste condizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

