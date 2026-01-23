Sanremo pubblicità occulta e messaggi politici ora pesano solo sui cantanti

Sanremo 2026 introduce nuove regolamentazioni che modificano le responsabilità dei cantanti in materia di pubblicità occulta, messaggi politici e comportamenti in contrasto con le linee guida del servizio pubblico. Queste novità puntano a chiarire i ruoli e le responsabilità degli artisti, limitando le implicazioni legali e etiche direttamente a loro, mentre l’attenzione si concentra ora sui contenuti e sul rispetto delle norme del Festival.

Sanremo 2026 cambia i contorni del Festival della canzone italiana, almeno per quanto riguarda le responsabilità in caso di pubblicità occulta, messaggi politici o comportamenti ritenuti in contrasto con la linea editoriale del servizio pubblico. La Rai, per la prima volta in modo esplicito e contrattualmente blindato, non risponderà più di eventuali iniziative autonome degli artisti sul palco dell’Ariston. E a pagare, sul piano giuridico ed eventualmente economico, sarà il cantante. Sanremo e pubblicità occulta, addio responsabilità Rai. La novità è contenuta nell’ultimo accordo sui contributi alle case discografiche, sottoscritto a dicembre tra Viale Mazzini e le associazioni di categoria Fimi e Pmi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

