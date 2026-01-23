Sanremo 2026 introduce nuove regolamentazioni che modificano le responsabilità dei cantanti in materia di pubblicità occulta, messaggi politici e comportamenti in contrasto con le linee guida del servizio pubblico. Queste novità puntano a chiarire i ruoli e le responsabilità degli artisti, limitando le implicazioni legali e etiche direttamente a loro, mentre l’attenzione si concentra ora sui contenuti e sul rispetto delle norme del Festival.

Sanremo 2026 cambia i contorni del Festival della canzone italiana, almeno per quanto riguarda le responsabilità in caso di pubblicità occulta, messaggi politici o comportamenti ritenuti in contrasto con la linea editoriale del servizio pubblico. La Rai, per la prima volta in modo esplicito e contrattualmente blindato, non risponderà più di eventuali iniziative autonome degli artisti sul palco dell’Ariston. E a pagare, sul piano giuridico ed eventualmente economico, sarà il cantante. Sanremo e pubblicità occulta, addio responsabilità Rai. La novità è contenuta nell’ultimo accordo sui contributi alle case discografiche, sottoscritto a dicembre tra Viale Mazzini e le associazioni di categoria Fimi e Pmi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sanremo, pubblicità occulta e messaggi politici ora pesano solo sui cantanti

Leggi anche: Sanremo 2026 le reazioni dei cantanti sui social

Leggi anche: Sanremo il retroscena del balconcino e le ultime notizie sui cantanti di Vincenzo Mollica sul Festival

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, ecco chi risponde per pubblicità occulta e messaggi politici; L’impero del like. Ascesa, caduta e metamorfosi di Chiara Ferragni; Madonna a Sanremo? Parla Carlo Conti: Abbastanza impossibile. Il nodo economico; Caso di pubblicità occulta a La Ruota della Fortuna?.

Sanremo, pubblicità occulta e messaggi politici ora pesano solo sui cantantiSanremo 2026, il nuovo accordo tra Rai e discografici ridisegna le responsabilità in caso di pubblicità occulta e messaggi politici ... quifinanza.it

IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: «SANREMO 2026, RAI NON SARÀ RESPONSABILE DI PUBBLICITÀ OCCULTA E PROVOCAZIONI»Accordo con le case discografiche: nei casi di marketing non concordato e gesti «contrari al buon senso» la responsabilità ricadrà sui cantanti ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sanremo protagonista di uno spot pubblicitario top secret firmato Twister Film (Foto) x.com

Vuoi la tua pubblicità sulla mia App CONTATTAMI ! #sanremo #rivieradeifiori #pubblicità #iltuolink facebook