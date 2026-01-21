Bella Sanremo lo speciale di Diaco e Rosa Chemical per seguire il festival

Bella Sanremo è uno speciale condotto da Pierluigi Diaco e Rosa Chemical, pensato per offrire un approfondimento sul Festival di Sanremo. La trasmissione, in onda durante la durata della kermesse, propone analisi e aggiornamenti sulla manifestazione musicale, mantenendo un tono sobrio e informativo. Un appuntamento dedicato a chi desidera seguire il festival con attenzione e senza eccessi, in un contesto di chiarezza e rispetto.

Rosa Chemical affiancherà Pierluigi Diaco a Bella Sanremo, uno speciale che andrà in onda durante il periodo della kermesse Come già anticipato dallo stesso Pierluigi Diaco, Bella Ma’, in occasione dell’arrivo del festival di Sanremo, si prepara ad un nuovo format: saranno 6 appuntamenti speciali che il conduttore intervallerà al format classico del suo programma, per dare spazio alla settimana televisiva italiana più importante. A rivelarlo è l’Adn Kronos. Bella Sanremo, così si chiamerà lo speciale di Bella Ma’. Per queste puntate che si distribuiranno tra il 23 febbraio e il 5 marzo, Pierluigi Diaco ha chiesto la collaborazione di Rosa Chemical. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bella Sanremo, lo speciale di Diaco e Rosa Chemical per seguire il festival Romina Power, la proposta a Rosa Chemical: "Mi piacerebbe duettare a Sanremo"Romina Power esprime il desiderio di duettare con Rosa Chemical durante il Festival di Sanremo. Leggi anche: Romina Power apre a Sanremo: “Al Bano? Vorrei cantare con Rosa Chemical” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti: Madonna al Festival è una strada impercorribile; La lezione di FABIO FAZIO alla Rai; Sanremo Giorgia ospite speciale per duettare con Laura Pausini. Marcella Bella: «Niente Sanremo, ma io resto nell'aria»A Sanremo, lei non ci va: «Ho mandato un brano, ma non ho ricevuto risposte». In compenso passerà marzo in tour nei teatri italiani, per una rentrée attesa da anni anticipata con un concerto tenutosi ... avvenire.it Bella gara delle U13 BigMat Edilforniture Sanremo Mazzu nel campionato CSI - Imperia Sanremo chiusa 3/0 con il Volley Finale BigMat - facebook.com facebook

