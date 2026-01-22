sito in crash per le troppe richieste gli occhiali di macron vanno a ruba

Il sito ha riscontrato un sovraccarico a causa delle numerose richieste. Nel frattempo, gli occhiali indossati da Macron stanno attirando molta attenzione, poiché sono diventati molto richiesti. È interessante notare che Macron ha ricevuto un paio dei nostri occhiali nel 2024 come regalo a un ministro, e ora indossa proprio quelli che gli abbiamo donato.

"Non sapevamo che Macron in questi giorni stava indossando i nostri occhiali, ne aveva preso un paio nel 2024 per regalarli a un ministro e noi gli abbiamo regalato il paio che sta indossando questi giorni. Lui, però, ha preteso di pagarlo e ci ha mandato anche una lettera di ringraziamento. Il costo? Sono fatti interamente a mano, in oro laminato, con lenti azzurre e a specchio, il modello è un aviator, si chiama Pacific S01 e costa circa 650 euro". Lo rivela a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Stefano Fulchir, Ad di iVision, l'azienda che ha prodotto gli occhiali da sole che il presidente francese Macron sta indossando in questi giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gli occhiali d'oro di Macron fanno schizzare il titolo in BorsaGli occhiali da sole di Emmanuel Macron, indossati recentemente e anche a Davos, hanno suscitato interesse non solo per il loro stile, ma anche per il loro impatto sul mercato finanziario.

Macron e gli occhiali da sole: “Ho un problema all’occhio”Durante il vertice a Parigi sulla Nuova Caledonia, il presidente francese Emmanuel Macron è stato visto con gli occhiali da sole, suscitando curiosità.

