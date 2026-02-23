Famiglia | Magi ' destra ipocrita sostenga congedo paritario'

Il dibattito sul congedo paritario si accende dopo che le opposizioni hanno presentato una proposta condivisa. La maggioranza, invece, si oppone di fronte a questa misura che avrebbe rafforzato i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. La discussione si concentra sulla reale volontà di tutelare le famiglie o sui timori di un cambiamento. La questione rimane aperta, mentre le posizioni continuano a divergere.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Sul congedo paritario, proposto e sottoscritto da tutte le opposizioni, la maggioranza sta dando l'ennesima prova di ipocrisia: a parole difende la famiglia, nei fatti frena una misura concreta che darebbe più diritti, più libertà e più dignità a chi lavora. Le coperture non possono diventare un alibi permanente per affossare una riforma necessaria. Questa misura è necessaria perché oggi, troppo spesso, il costo della genitorialità continua a scaricarsi quasi interamente sulle donne: sulla carriera, sul salario, sulla possibilità stessa di scegliere se avere figli senza essere penalizzate”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Congedo parentale paritario obbligatorio per padri e madri, a che punto è la legge e perché rischia lo stopLa proposta di legge che prevede un congedo parentale di cinque mesi per entrambi i genitori rischia di fermarsi perché la maggioranza si oppone.

