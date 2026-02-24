**Famiglia | ok Camera a emendamento soppressivo congedo paritario**

La Camera ha approvato un emendamento che elimina il congedo paritario, con 137 voti favorevoli e 117 contrari. La decisione deriva dalla volontà di modificare la proposta di legge sul tema, suscitando reazioni tra i parlamentari. La discussione si è accesa quando è stato presentato il testo, che ora deve passare al Senato. La questione riguarda direttamente le modalità di congedo tra genitori e figli.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - La Camera ha approvato il primo dei due emendamenti soppressivi della proposta sul congedo paritario con 137 voti a favore e 117 contrari.