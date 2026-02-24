Famiglia | Camera boccia per 23 voti rinvio esame congedo paritario**

La Camera ha respinto la richiesta delle opposizioni di riaprire i termini sul congedo paritario, causando il rinvio del voto alla settimana prossima. La decisione deriva dalla mancanza di consenso tra i deputati, con 23 voti contrari alla proposta di modificare il calendario delle discussioni. La questione riguarda le modalità di applicazione di un nuovo congedo per le famiglie, che resta al centro del dibattito politico. La discussione proseguirà nei prossimi giorni.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha bocciato la richiesta delle opposizioni di riaprire i termini sulla proposta del congedo paritario e rinviare alla prossima settimana il voto. I voti di differenza sono stati 23.

Niente da fare per il congedo parentale paritario obbligatorio: destra boccia proposta delle opposizioniLa commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta delle opposizioni sul congedo parentale paritario, motivando la decisione con esigenze di bilancio.

Famiglia: Magi, 'destra ipocrita, sostenga congedo paritario'Il dibattito sul congedo paritario si accende dopo che le opposizioni hanno presentato una proposta condivisa.