Famiglia nel bosco bufera sulla psicologa del tribunale dei minori | a rischio denuncia per incompatibilità All’indice i suoi post sui social e non solo

Una psicologa del tribunale dei minori rischia di essere denunciata per incompatibilità dopo che sono emersi post social e altri dettagli che sollevano sospetti. La vicenda della famiglia nel bosco ha portato all’allontanamento dei tre figli dalla loro casa lo scorso novembre, suscitando dubbi sulla correttezza delle decisioni prese. Le nuove rivelazioni alimentano le preoccupazioni sulla trasparenza delle procedure e sul ruolo della professionista nella vicenda. La vicenda continua a suscitare attenzione e interrogativi.

