Famiglia nel bosco bufera sulla psicologa del tribunale dei minori | a rischio denuncia per incompatibilità All’indice i suoi post sui social e non solo
Una psicologa del tribunale dei minori rischia di essere denunciata per incompatibilità dopo che sono emersi post social e altri dettagli che sollevano sospetti. La vicenda della famiglia nel bosco ha portato all’allontanamento dei tre figli dalla loro casa lo scorso novembre, suscitando dubbi sulla correttezza delle decisioni prese. Le nuove rivelazioni alimentano le preoccupazioni sulla trasparenza delle procedure e sul ruolo della professionista nella vicenda. La vicenda continua a suscitare attenzione e interrogativi.
Il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” si arricchisce di nuovi, inquietanti capitoli che mettono in discussione la regolarità delle procedure che hanno portato all’allontanamento dei tre figli della coppia Trevallion dal loro casolare lo scorso novembre. Al centro della polemica finisce la figura della professionista incaricata di eseguire i test sui minori, la cui imparzialità e competenza sono oggi sotto i riflettori. Famiglia nel bosco, è bufera sulla psicologa nominata dal tribunale dei minori dell’Aquila. L’avvocato Alessandra De Febis, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, è intervenuta con fermezza sulla vicenda, richiamando la necessità di mettere al centro l’esclusivo interesse dei bambini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
