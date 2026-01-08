Famiglia nel bosco la tutrice che segue i bimbi | La madre rifiuta tutto spero di trovare una soluzione

Maria Luisa Palladino, tutrice dei bambini della famiglia nel bosco, ha confermato le tensioni con la madre, Catherine Birmingham. La situazione riflette un rapporto complesso e difficile, con Palladino che esprime il desiderio di trovare una soluzione adeguata per il benessere dei bambini. La vicenda evidenzia le sfide legate alla cura e alla tutela in un contesto familiare particolarmente delicato.

Famiglia nel bosco, la tutrice critica la madre dei bimbi: «Lei rifiuta tutto, che dobbiamo fare?» - L'intervista dell'inviato Rai alla curatrice speciale dei tre bimbi allontanati dai genitori in Abruzzo. video.corriere.it

MattinaRai1. . Il caso della famiglia nel bosco: il 23 gennaio al via la perizia sui genitori. La tutrice vuole iscrivere i bambini alla scuola pubblica di Palmoli, in provincia di Chieti. Ai microfoni di #StorieItaliane parla il sindaco: “Noi confermiamo la disponibilità de - facebook.com facebook

Famiglia nel #bosco, l’on. #Brambilla: “andava accompagnata, non devastata” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.