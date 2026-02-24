Famiglia | Guerra Pd ' su congedo paritario da maggioranza imbroglio perfetto'

Famiglia Guerra (Pd) denuncia che il governo ha respinto la proposta sulle pari opportunità di congedo di maternità e paternità, accusando la maggioranza di aver orchestrato un vero e proprio inganno. La deputata sottolinea come le decisioni siano state prese senza confronti pubblici e con poca trasparenza. La questione riguarda un tema importante per molte famiglie italiane, che ancora aspettano risposte chiare e concrete. La discussione rimane aperta senza una soluzione immediata.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Governo e maggioranza hanno deciso di affondare la proposta di tutte le opposizioni sul congedo paritario di maternità e paternità, ma sono così codardi che non ci vogliono mettere la faccia. Addirittura non vogliono neppure che se ne parli. Perché? Perché sanno che è un provvedimento giusto, che porrebbe sullo stesso piano uomini e donne, sia nel vivere la genitorialità, sia nel partecipare al mercato del lavoro. E cosa si inventano? L'imbroglio perfetto". Lo ha detto in Aula Maria Cecilia Guerra, capogruppo Pd in commissione Bilancio della Camera. "Nella commissione di merito, la commissione lavoro cui è affidato il provvedimento, chiedono una relazione tecnica su costi e coperture, che l'INPS predispone ma la ragioneria non trasmette.

