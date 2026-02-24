Famiglia | opposizioni ' si riaprano termini su congedo paritario da maggioranza imbroglio'

Le opposizioni chiedono di riaprire i termini per discutere il congedo paritario, dopo aver notato che la maggioranza ha anticipato la data di voto. Ritengono che il procedimento sia stato gestito in modo scorretto e vogliono approfondire meglio la proposta, firmata da tutti i gruppi di minoranza. L’obiettivo è spostare l’approvazione a una settimana successiva, per permettere un confronto più ampio. La richiesta ha sollevato tensioni tra le forze politiche in aula.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Le opposizioni chiedono che si riaprano i termini per la discussione della proposta sul congedo paritario, sottoscritta da tutti i gruppi della minoranza, e si rinvii alla prossima settimana il voto sul provvedimento. La commissione Bilancio, dopo la relazione tecnica della Ragioneria della Stato negativa sulle coperture della proposta delle opposizioni, ha approvato a maggioranza la soppressione del testo. Per le opposizioni si è trattato di "un imbroglio". Dice Cecilia Guerra del Pd: "La commissione Lavoro competente sulla legge non ha avuto la relazione tecnica della Ragioneria per poter lavorare su nuove coperture.