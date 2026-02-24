Famiglia | conferenza stampa Schlein Conte laeder Avs Bonetti Boschi e Magi**

Schlein, Conte, Laeder Avs, Bonetti, Boschi e Magi organizzano una conferenza stampa per criticare il rinvio della proposta di legge sul congedo paritario. La decisione di posticipare il voto ha suscitato reazioni forti tra i rappresentanti dell’opposizione, che vogliono evidenziare le conseguenze di questa scelta. Gli esponenti si riuniscono alle 14 per discutere le prossime mosse e denunciare ciò che considerano un passo indietro sui diritti delle famiglie. La discussione si concentrerà sulle implicazioni di questa decisione.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - A seguito del rinvio della proposta di legge sul congedo paritario, le forze di opposizione incontreranno la stampa oggi alle ore 14.30, presso il Palazzo dei Gruppi della Camera dei Deputati (terzo piano, Sala Berlinguer). Interverranno Elly Schlein, Giuseppe Conte (in collegamento), Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni (in collegamento), Elena Bonetti, Maria Elena Boschi e Riccardo Magi. Sanremo 2026, Can Yaman è pronto: “Spero di non combinare pasticci”. La rivelazione sulle canzoni Marcello Foa a Come States? — Potere, verità e nuovo disordine globale GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: sabato Schlein, Conte e leader Avs vedranno Abu MazenSabato a Roma, tra le 12 e le 13:30, si terranno incontri tra il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, e alcuni leader delle opposizioni italiane, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Mo: Schlein, Conte e leader Avs, 'Meloni dica no a Board of peace'Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs chiedono a Giorgia Meloni di rifiutare la proposta di creare un Board of Peace, nel contesto del sostegno al Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti.

Argomenti correlati

Elisabetta Gualmini lascia il PD e aderisce ad Azione. Pronto il passaggio a Renew Europe; Giovanna Casadio, morta giornalista di Repubblica: aveva 71 anni. Schlein: Donna colta e gentile, ci mancherà; Morta la giornalista parlamentare Giovanna Casadio, Elly Schlein: Cronista attenta e rigorosa; Sparatoria a Rogoredo, Giorgia Meloni sul poliziotto Cinturrino: Tradimento della nazione.

Manovra, alle 15 al Senato conferenza stampa Pd con SchleinDopo quanto avvenuto questa notte in commissione Bilancio a Palazzo Madama, con il ritiro del’emendamento del governo sulle questioni previdenziali, il Pd ha convocato una conferenza stampa per fare ... partitodemocratico.it

Il Generale Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Ens, la famiglia sovranista fondata dall'AfD, lo annuncia il capogruppo Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles. "E' un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo", ha - facebook.com facebook

Il Generale Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Ens, la famiglia sovranista fondata dall'AfD, lo annuncia il capogruppo Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles. "E' un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo", ha x.com