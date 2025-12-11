Mo | sabato Schlein Conte e leader Avs vedranno Abu Mazen

Sabato a Roma, tra le 12 e le 13:30, si terranno incontri tra il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, e alcuni leader delle opposizioni italiane, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Gli incontri si svolgeranno separatamente presso l'Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Sabato tra le ore 12 e le ore 13 e 30, il presidente dell'Anp Abu Mazen incontrerà separatamente all'Hotel Rome Cavalieri Waldarf Astoria i leader delle opposizioni Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli con Nicola Fratoianni. Seguiranno incontri con Anpi e Arci insieme ai Sanitari per Gaza e alla comunità palestinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: sabato Schlein, Conte e leader Avs vedranno Abu Mazen

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/atreju-sabato-via-festa-giovani-fdi-schlein-ad-abu-mazen-chi-ci-sara-e-chi-no-AIyFjt #Atreju #Fdi #Schlein #AbuMazen - facebook.com Vai su Facebook

Mo: sabato Schlein, Conte e leader Avs vedranno Abu Mazen - Sabato tra le ore 12 e le ore 13 e 30, il presidente dell'Anp Abu Mazen incontrerà separatamente all’Hotel Rome Cavalieri Waldarf Astoria i leader delle opposizioni Elly Sc ... Si legge su lanuovasardegna.it

Trattative sulla mozione. Schlein e Conte tentati dall'astensione su Trump - Osserva Vincenzo Amendola in mezzo al Transatlantico di Montecitorio: "Ma se Stati Uniti, Europa, Russia, Cina, la Chiesa capeggiata ... Riporta ilgiornale.it