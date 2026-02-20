Milleproroghe | Braga ' su congedo parentale da maggioranza chiusura ideologica'

Il ministro Braga critica la maggioranza per aver evitato il dibattito sul congedo parentale obbligatorio, definendolo un'errore grave. Durante una seduta parlamentare, ha sottolineato come questa scelta penalizzi le famiglie e le madri che lavorano, privandoli di un diritto fondamentale. Secondo Braga, l’assenza di un confronto reale impedisce di trovare soluzioni utili per garantire ai bambini un’attenzione più equilibrata nei primi mesi di vita. La decisione del governo rischia di lasciare irrisolte questioni importanti per il benessere familiare.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Lo abbiamo detto oggi in Aula: la decisione di Governo e maggioranza di sfuggire dal confronto sul congedo parentale obbligatorio è una scelta grave e miope, che colpisce direttamente le famiglie, le madri lavoratrici e il diritto dei bambini a una cura adeguata nei primi mesi di vita da parte di entrambi i genitori". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. "La proposta, a prima firma della Segretaria Pd Elly Schlein e condivisa da tutte le opposizioni è un investimento sociale. Significa promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, contrastare le dimissioni forzate dopo la maternità, sostenere la qualità della vita familiare e la crescita dei figli.🔗 Leggi su Iltempo.it

