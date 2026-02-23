Famiglia | Braga ' pronti a confronto su coperture congedio paritario legge di civiltà'

La famiglia Braga ha manifestato il proprio impegno a partecipare al confronto sulla legge di civiltà, innescato dalla proposta sulla copertura del congedo paritario. La discussione in Aula alla Camera, prevista questa settimana, riguarda un testo sostenuto da tutte le opposizioni e firmato da Schlein. La decisione arriva dopo incontri tra rappresentanti di diverse forze politiche e associazioni di genitori, che vogliono approfondire i dettagli della proposta. La discussione continuerà nei prossimi giorni.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Questa settimana la Camera discuterà in Aula la proposta sul congedo paritario per entrambi i genitori, a prima firma Schlein e sottoscritta da tutte le opposizioni. Ci rivolgiamo alla maggioranza: votiamo insieme una legge per migliorare la vita di migliaia di lavoratrici e lavoratori". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. "Lo diciamo subito: se il problema sono le coperture siamo pronti a confrontarci in Parlamento con Governo e maggioranza per trovare la soluzione migliore. Quello che non possiamo accettare è la fuga da un tema che riguarda le famiglie di questo paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Congedo parentale paritario obbligatorio per padri e madri, a che punto è la legge e perché rischia lo stopLa proposta di legge che prevede un congedo parentale di cinque mesi per entrambi i genitori rischia di fermarsi perché la maggioranza si oppone.

