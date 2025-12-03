Dal falso sms della banca alla telefonata del finto carabiniere | sette arresti per la truffa da 47mila euro
Prima il falso sms dalla banca, che, segnalando un presunto movimento sospetto sul conto, invitava a compilare un modulo online. Poi la chiamata fittizia dall'istituto di credito, seguita dalla telefonata di un sedicente "maresciallo dell'Arma dei carabinieri", con la richiesta di effettuare un.
