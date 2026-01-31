La truffa del messaggio della banca così sono stati raggirati centinaia di romani Denunciate 171 persone

Centinaia di romani sono finiti nel mirino di una truffa via messaggio. La voce circolava su SMS e WhatsApp, con il testo che avvisava di un tentativo di frode e chiedeva di fare attenzione. La polizia ha denunciato 171 persone coinvolte in questa operazione.

Le indagini dei carabinieri hanno portato permesso di recuperare e restituire somme complessive pari a 185.000 euro Un sms ma anche un messaggio WhatsApp con il numero della propria banca: "Attenzione sei stato vittima di un tentativo di truffa". Centinaia di messaggi che arrivano ogni giorno sui nostri smartphone. Pur pensando che sia impossibile cadere nel tranello, sono in realtà centinaia i cittadini di Roma - e non solo - che cadono nella trappola. Da ottobre 2025 alla fine di questo mese di gennaio sono stati 171 i truffatori denunciati dai carabinieri, che al contempo hanno recuperato e restituito alle vittime accertate oltre 185mila euro.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Banca Truffa

Negli ultimi tempi, sui social circolano annunci ingannevoli riguardanti elettrodomestici a prezzi molto bassi, spesso riconducibili a truffe.

Recenti segnalazioni a Parma evidenziano la diffusione della truffa dello

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Banca Truffa

Argomenti discussi: Come funziona la truffa della ballerina su WhatsApp e come difendersi; Ciao, potresti prestarmi 875 euro?. Nuova truffa corre su WhatsApp: come funziona e come fanno a entrare nel nostro profilo; Truffa del finto dentista in diretta a Gianluigi Nuzzi, il messaggio al conduttore: Prestami 845 euro; ALERT Truffa vota ballerina su WhatsApp.

Un messaggio che sembra arrivare dalla sanità, un numero da richiamare e il credito sparisce: funziona la truffa del momentoUn SMS che sembra sanitario, un numero da richiamare e il credito che sparisce in pochi secondi: come riconoscere la truffa del Cup ... libero.it

Torna la truffa del CUP: come riconoscere l’SMS ingannevoleTruffa del CUP: torna l’SMS con importanti comunicazioni e numeri a pagamento. Come riconoscerla ed evitare costi imprevisti. blogsicilia.it

Truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana donna. Denunciate le due persone responsabili del raggiro nel cremasco x.com

Truffe nella compravendita di autoveicoli online, tre persone denunciate dai carabinieri per truffa e tentata estorsione - facebook.com facebook