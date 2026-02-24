Facchetti contro Giletti a Rai 2 | La relazione di Palazzi su mio padre vale zero Ne faceva parte anche suo padre e quello scudetto è…

Gianfelice Facchetti ha commentato il commento di Giletti sulla relazione di Palazzi, definendola priva di valore. La sua critica deriva dal fatto che anche suo padre, Giacinto Facchetti, era coinvolto nel contesto dello scudetto, che Giletti aveva messo in discussione. Durante la trasmissione, Facchetti ha spiegato perché ritiene infondata l’analisi del conduttore. La discussione ha acceso una discussione acceso e diretto sul tema.

Ieri sera nella parte finale della puntata "Il Processo al 90°" in onda su Rai 2, è intervenuto tramite video Gianfelice Facchetti, figlio della bandiera interista, Giacinto Facchetti, perchè voleva puntualizzare le parole del giornalista e conduttore televisivo, Massimo Giletti della scorsa settimana. "Volevo fare una puntualizzazione in merito a quello che avete mostrato poco . L'articolo Facchetti contro Giletti a Rai 2: "La relazione di Palazzi su mio padre vale zero". "Ne faceva parte anche suo padre e quello scudetto è." proviene da Webmagazine24.