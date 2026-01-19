Quando Stefano De Martino ballò con suo padre in tv | Mio padre ha sempre voluto seminare sensibilità per l'arte

Nel dicembre 2023, Stefano De Martino ha condiviso un momento speciale ballando con suo padre, Enrico, sulle note di

Stefano De Martino ballò con suo padre Enrico in un'unica esibizione nel dicembre 2023 sulle note di "That's Life". Il ricordo del padre, venuto a mancare oggi a 61 anni, della pianola regalata quando aveva sei anni e l'eredità trasmessa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le lacrime di Stefano De Martino a C’è posta per te per Chiara e Francesco: “Sento di conoscere un po’ vostro padre”

Stefano De Martino è stato ospite a C'è Posta per Te per ascoltare la storia di Antonietta, madre di Chiara e Francesco, rimasti orfani del padre. Durante l'incontro, emozionanti momenti hanno coinvolto anche il pubblico, tra cui lacrime e ricordi. La puntata ha evidenziato il valore della famiglia e dell’affetto in circostanze delicate, portando alla luce sentimenti autentici e il desiderio di ricongiungimento.

Flora Canto: “Mia figlia ha scambiato Can Yaman per suo padre, in effetti c’è una somiglianza con Enrico Brignano”

Flora Canto ha condiviso un episodio divertente che riguarda sua figlia Martina, la quale ha confuso Can Yaman per suo padre. La showgirl ha commentato con ironia la somiglianza tra l’attore e Enrico Brignano, aggiungendo un tocco di leggerezza a questa curiosa incomprensione. Un aneddoto che mette in luce con umorismo le innocenti percezioni dei più piccoli e le somiglianze che spesso sorprendono.

