Natale tra arte memoria e spiritualità | il racconto de L’Approfondimento su Fast News Platform

Nel periodo natalizio, arte, memoria e spiritualità si intrecciano in un racconto che invita alla riflessione e alla condivisione. La puntata speciale de “L’Approfondimento”, in onda tra il 12 e il 14 dicembre 2025 su Fast News Platform, esplora il significato di questo momento attraverso testimonianze e approfondimenti condotti da Attilio Carbone e Pino Cinquegrana.

Il Natale come tempo di incontro, di riflessione e di identità condivisa. È questo il filo conduttore della puntata speciale de "L'Approfondimento", in onda nel weekend tra il 12 e il 14 dicembre 2025 su Fast News Platform, condotta da Attilio Carbone e Pino Cinquegrana con la partecipazione di Antonio Nesci. Una conversazione che ha attraversato arte, tradizioni popolari, longevità, alimentazione, simboli religiosi e radici culturali, costruendo un racconto corale del Natale tra Italia e comunità italiane all'estero. Arte e Natale: Vibo Valentia apre le festività. Ad aprire il dialogo è stata l'arte.