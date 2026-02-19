Con Romagna in Fiore arriva il concerto di Niccolò Fabi | un live all' ombra dell' antica torre ravennate

Romagna in Fiore porta il concerto di Niccolò Fabi, dopo che il cantante ha scelto Ravenna per esibirsi sotto l’antica torre della Torraccia. L’evento si svolgerà sabato 23 maggio alle 16, attirando appassionati di musica e visitatori nel cuore della città. Fabi suonerà tra gli stand dei fiori e delle piante, creando un’atmosfera unica. La rassegna, che torna per il terzo anno, anticipa il programma completo del Ravenna Festival, in arrivo il 10 marzo. La serata promette un’esperienza musicale coinvolgente.

Il tour estivo di Fabi si apre proprio con questo concerto presso la torre. Un tempo destinata a vegliare sul nuovo porto Candiano e oggi immersa nella campagna di Classe, la Torraccia si trova in uno dei terreni di Cab Terra, la più antica cooperativa agricola della provincia che nel 2023 ha sacrificato parte dei propri campi per far defluire le acque e salvare il centro storico di Ravenna dall’alluvione. In attesa di scoprire le altre otto tappe di Romagna in fiore (dall’1 al 24 maggio, per quattro fine settimana consecutivi), le prevendite per l’appuntamento con Niccolò Fabi si aprono alle 16 di giovedì 19 febbraio: confermato il prezzo simbolico di ingresso a 5 euro, biglietti disponibili alla Biglietteria del Teatro Alighieri (anche telefonicamente 0544 249244 e online su ravennafestival.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

